Güreşte Avrupa ile dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan beden eğitimi öğretmeni Kürşat Kiraz, hem maçlara hazırlanıyor hem de öğrencilerine spor sevgisini aşılıyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından Erenler ilçesinde kurulan depremzede çadırında yapılan etkinliklerde güreşle tanışan doğuştan orta derece işitme engeli bulunan 33 yaşındaki Kürşat Kiraz, Erenler Belediyesi Spor Kulübünde spora başladı.

Kendisini geliştirip 2006 yılında milli takıma seçilen Kiraz, katıldığı uluslararası müsabakalarda çok sayıda madalya kazanıp, 2010 yılında gençler grekoromende Avrupa şampiyonu oldu.

Sakaryalı şampiyon güreşçi, yetenikli öğrencileri spora kazandırıyor - VİDEO

Yetenekli öğrencilerini keşfedip spora yönlendiriyor

Güreşçi kimliğinin yanında 6 yıl önce Erenler'deki Akşemsettin Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliğine de başlayan Kiraz, bir yandan müsabakalara hazırlanıyor, bir yandan da birlikte değişik salonlarda çalıştığı yetenekli öğrencilerini keşfedip spora yönlendiriyor.

Son 2 yıldır işitme engelliler kategorisinde yarışan Kiraz, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın, bu yıl da Brezilya'da yapılan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen ile serbest güreş kategorilerinde gümüş ve bronz madalya kazandı.

Öğrencileri yatkınlarına göre spora yönlendiriyor

AA'nın haberine göre; gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'na sıkı şekilde hazırlanan ASKİ Spor Kulübünün sporcusu Kürşat Kiraz, 6 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yaptığını söyledi.

Okulundaki öğrencileri gözlemleyip spora yatkınlıklarına göre yönlendirmeler yaptığını anlatan Kiraz, "4 öğrencimi güreş branşına yönlendirdim. Onları Türk güreşine kazandırmaya çalışıyorum." dedi.

Kiraz, öğrencilerin bazılarının müsabakalarını izleyip, okula döndüğünde sevincine ortak olduğunu dile getirerek, bunun çocuklarda şevk ve heyecan oluşturduğunu kaydetti.

"Türk sporuna liyakatli, başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum"

Çocuklara, kulüp arkadaşları olan Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile kendi maçlarını izlettirdiğini belirten Kiraz, şunları söyledi:

"Güreşin kazandırdıklarını, kazanımlarını anlatarak onlara tanıtım yapıyorum. Onları 'Neden siz yapmayasınız?' diye yönlendirmeye çalışıyorum. Bu konuda başarılı olduğuma ve daha çok öğrenci yetiştireceğime inanıyorum. Bana destek olan ASKİ Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. Hedefim, olimpiyat ve dünya şampiyonluğu. Öğretmenlikte de Türk sporuna liyakatli, başarılı sporcular yetiştirmek ve okulumdaki öğrencilere rol model olarak onları Türk sporuna kazandırmak istiyorum."