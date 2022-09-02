Diğer spor haberleri Haberleri

Sanberk Yiğit Oktar, Peru’da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 200 metre karışık mesafede 1:59.89’luk derecesiyle Dünya Gençler Şampiyonu oldu.

Peru’nun Lima kentinde 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli forma altında mücadele eden Türk milli yüzücü Sanberk Yiğit Oktar, bir ilke imza attı.

Milli sporcu Oktar, erkekler 200 metre karışık mesafesindeki 1:59.89’luk derecesiyle Dünya Gençler Şampiyonu oldu.

Sanberk Yiğit Oktar'dan tarihi başarı İZLE



Rekorla altın madalya

Oktar’ın rekor kırarak altın madalyayı elde ettiği çekişmeli yarış sonunda Japon yüzücüler Tomoyuki Matsushita 2. (2:00.89), Yuta Watanabe de 3. (2:01.39) oldu.