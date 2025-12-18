Siirt'te okuldan kaçarken sporda şampiyonluğa uzandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde okula gitmek istemediği için ablası tarafından spor salonuna götürülen 10 yaşındaki Rıza Gürdap, kısa sürede wushu kung fu branşında önemli başarılara imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

SPORLA TANIŞMASI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kurtalan Fatih İlkokulu öğrencisi Rıza Gürdap, geçen yıl okuldan sık sık kaçması üzerine ablasının girişimiyle bir spor kulübüne yönlendirildi. Ablasıyla aynı salonda çalışmaya başlayan Rıza, wushuya ilgi duyarak disiplinli bir şekilde antrenmanlara katıldı ve kısa sürede müsabaka seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUÜU VE BALKAN DERECELERİ

Genç sporcu, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne’de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. Bu yıl şubat ayında Yalova’da yapılan Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanan Rıza, temmuz ayında Edirne’de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda da üçüncülük elde etti.

Rıza Gürdap, 25 Aralık’ta Yalova’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası ile 2026’da yapılması planlanan Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

ANTRENÖRÜNDEN ÖVGÜ: "ARTIK HER ALANDA BAĞLI"

Rıza’nın antrenörü Edip Dalkılıç, Kurtalan’da açtığı salonda çocuk ve gençlerin yeteneklerini keşfetmeye çalıştıklarını söyledi.

Rıza’nın kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini vurgulayan Dalkılıç, “Okula gitmediği için ablası tarafından salona getirildi. Torbaya vuruşları çok iyiydi. Balkan Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Ona ‘Sporda başardıysan okulda da başarırsın’ dedim. Söz verdi ve başardı. Şu an Rıza hem okuluna, hem çevresine, hem arkadaşlarına hem de spora çok bağlı. Beni çok gururlandırdı” diye konuştu.

ABLASIYLA AYNI HEDEFE YÜRÜYOR

Rıza’nın ablası Esma Gürdap da iki yıl önce wushuya başladığını ve ilçe, il birinciliklerinin yanı sıra Balkan üçüncülüğü derecesi bulunduğunu belirtti.

Kardeşinin okula devam etmediğini fark edince onu spor salonuna getirdiğini anlatan Gürdap, “Rıza bu sporu çok sevdi, hırs yaptı ve yarışmalarda derece aldı. Şu anda ikimiz de yeni maçlara hazırlanıyoruz” dedi.

"WUSHUYU ÇOK SEVİYORUM"

Genç sporcu Rıza Gürdap ise wushunun hayatını değiştirdiğini belirterek, bu branşta daha büyük başarılara imza atmak istediğini dile getirdi.