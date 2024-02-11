Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada birinci oldu

AA
Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki Boston College üniversitesinin düzenlediği yarışmada kadınlar 3000 metrede birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Şilan, Eagle Elite Invitational etkinliğinde kadınlar 1 mil ve 3000 metre yarışlarına katıldı.
3000 metreyi ilk sırada bitirdi
Kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdiği 1 mil yarışında 4.30.38'lik derecesiyle 3'üncü sırayı alan Şilan, 3000 metrede ise 8.56.60'lık zamanıyla bitişe ilk sırada geldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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