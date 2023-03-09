Soner Demirtaş, rakibinin dopingli çıkması üzerine dünya üçüncüsü oldu Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. olan milli güreşçi Soner Demirtaş, rakibinin doping cezası almasıyla dünya üçüncülüğü unvanını aldı.

Geçen yılın eylül ayında Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Soner Demirtaş, 74 kiloda dünya beşincisi olmuştu.

Olimpiyat madalyası da bulunan güreşçimiz rakibinin doping yapmasıyla birlikte dünya üçünlüğünü aldı.

"Soner Demirtaş, ülkemize dünya üçüncülüğü kazandırdı"

Aski Spor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl 10-18 Eylül'de Belgrad'da yapılan organizasyonun üçüncülük maçında Soner'in İtalyan güreşçi Frank Chamizo'la karşılaştığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Soner Demirtaş, rakibinin dopingli çıkması sonucu 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 74 kiloda ülkemize dünya üçüncülüğü kazandırdı."

Madalya sayımız 8'e çıktı

Bu kararla Türkiye'nin 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 4 altın, 4 bronz olmak üzere 8'e yükseldi.