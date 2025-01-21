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Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde, sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi.

Sporx olarak çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

SPOR DÜNYASINDAN PAYLAŞIMLAR

Spor dünyası da yaşanan bu facia için peş peşe başsağlığı mesajları yayımladı.

TFF: "Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

FENERBAHÇE

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

BEŞİKTAŞ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

GALATASARAY

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

EYÜPSPOR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yangından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.

GENÇLERBİRLİĞİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

FATİH KARAGÜMRÜK

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye!

KASIMPAŞA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

BAŞAKŞEHİR

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyoruz.

ANTALYASPOR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

GAZİANTEP FK

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

ADANA DEMİRSPOR