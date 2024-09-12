Sümeyye Boyacı, Jude Bellingham ile bir araya geldi Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları sonrasında LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de orta saha mevkisinde oynayan dünyaca ünlü İngiliz milli futbolcusu Jude Bellingham ile fotoğraf çekindi.

İHA

Fransa'da 28 Ağustos'ta başlayan 2024 Paris Yaz Paralimpik Oyunları, 8 Eylül 2024 tarihinde sona erdi.

22 spor dalında 549 karşılaşmanın yapıldığı ve 170 Ulusal Paralimpik Komitesi'nden 4 bin 463 sporcunun da katılım sağladığı organizasyonda Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı'da yer aldı.

BELLINGHAM İLE BİR ARADA

Organizasyonun sona ermesinin ardından Boyacı, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Jude Bellingham ile bir araya gelerek fotoğraf çekindi.

Boyacı'nın kişisel hesabından paylaşmış olduğu o fotoğraflar sosyal medyada ise gündem oldu.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Boyacı, o paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bu ilham verici etkinlikte ülkemi temsil etmekten onur duyuyorum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)