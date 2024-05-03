Sutopunda şampiyon Galatasaray!

İHA
Galatasaray, Süper Lig final etabı ikinci maçında ENKA ile karşılaştı.
Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 12-7 kazanarak 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve 29. lig kupasını kazandı.
Galatasaray, 29. şampiyonluğunu yaşadı
Final serisine 1-0 önde başlayan Galatasaray, ENKA Havuzu’nda oynadığı ilk maçı 16-8 kazanarak seride 2-0 öne geçti.
Galatasaray, final serisi ikinci maçını da 12-7 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve 29. lig kupasını müzesine götürdü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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