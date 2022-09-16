Taha Akgül final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Taha Akgül final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Milli güreşçimiz Taha Akgül Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda final maçına çıkıyor.İşte maçın detayları..

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Taha Akgül finale kalmayı başardı. Taha Akgül'ün final maçının detayları merak konusu oldu.

Milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ilk turu bay geçerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Macar güreşçi Daniel Ligeti’yi 4-0 mağlup eden Taha Akgül çeyrek finale yükseldi.

Taha Akgül çeyrek finalde Amarveer Dhesi’yi 8-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Milli güreşçimiz yarı final mücadelesinde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Taha Akgül finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak.

Peki final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Taha Akgül final maçı

Milli güreşçimiz Taha Akgül final maçında 16 Eylül (bugün) Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.