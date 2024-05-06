Teklifi kabul etti: Kylian Mbappe, Usain Bolt ile yarışacak

Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın süperstarı Kylian Mbappe, tartışmalarla dolu bir sezonu geride bırakmak üzere…
Yıldız oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacak olması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.
Usaint Bolt ile yarışacak
Mbappe'nin, Real Madrid'e imza atacak olması haberlerinin ardından Teknik Direktör Luis Enrique ve yönetimle arasının açıldığı iddia edilmişti.
Çeyrek finalde Barcelona'yı eleyen Fransız ekibi, yarı finalde Borussia Dortmund'u 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında eleyerek adını finale yazdırmak istiyor.
Kendi adına sekiz olimpiyat altın madalyası bulunan atletizm efsanesi Usain Bolt, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kylian Mbappe'ye kendisiyle yarışma teklifi yapmıştı.
Yarışmayı kabul etti ama...
Yıldız isim de kendi vakfının düzenlediği etkinlikte buna yanıt verdi. Mbappe, Bolt ile yarışmayı kabul ederek "Hiç şansım yok, ben de öyle düşünüyorum." yanıtını verdi.
Bolt 100 metrede 9.58 saniyelik rekoru elinde bulundururken, Mbappe ise 100 metreyi 10,9 saniyede koşabiliyor.
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