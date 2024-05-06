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Teklifi kabul etti: Kylian Mbappe, Usain Bolt ile yarışacak

Teklifi kabul etti: Kylian Mbappe, Usain Bolt ile yarışacak Kylian Mbappe, kendi adını taşıyan KM Vakfı'nın etkinliğinde sürpriz bir açıklama yaptı. Hızıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan 25 yaşındaki oyuncu, atletizm tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Usain Bolt'un yarış teklifini kabul etti.