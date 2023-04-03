DHA

Trabzonspor, geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından bu sezon Süper Lig’de ve Avrupa maçlarında yaşadığı kayıplarla taraftarı hüsrana uğrattı.

Bordo-mavi renklere fanatikliğiyle bilinen Muhammet Yılmaz, takımın kötü gidişatını esprili bir şekilde protesto etti.

Ramazan ayında oruç tutan taraftarların takıma sinirlenip küfrederek oruçlarının bozulacağını düşünen Muhammet Yılmaz, kentin işlek caddelerine ‘Trabzonspor konuşmak yasaktır’ yazılı kağıtlar astı.

Takıma esprili şekilde tepki gösteren taraftar, yazıları astığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Yılmaz’ın, tanıdığı işletme sahiplerinden izin alarak duvarlara, yoldaki direk ve ağaçlara astığı yazılı protestosu gülümsetti.

Trabzonspor’un durumu nedeniyle takıma kötü söz ve tepkiler geldiğini söyleyen Muhammet Yılmaz, şunları söyledi:

Trabzonspor’umuz da Karadeniz gibi dalgalı. Geçen sene şampiyon olduk. Bu sene gidişat biraz kötü. Bu yüzden sürekli argo ve kötü yorumlar aldığımızı duydum. Gidişat kötü ama millet oruçlu. Bu sefer maç izlerken farklı şeyler oluyor, milletin orucu bozulacak dereceye geliyor. Bunu en azından daha güzel şekilde anlatabilmek amacıyla ‘Trabzonspor konuşmak yasaktır’ şeklinde pankartlar asmaya karar verdim. İnşallah yararlı olur. Çünkü bu gidişle kimsede oruç kalmayacak.

Protesto yönteminin etkili olmasını umduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

İnşallah etkili olur. İnsanların orucu bozulmasın, zayıflamasın. Tabii ki kendim için de konuşuyorum. Daha doğrusu inşallah Trabzonspor daha iyiye gider. Birkaç tane çıktı aldım. Toplu alanlarda, Trabzonspor’un daha çok konuşulabileceği yerlere bunları asma kararı aldım. Esnaf arkadaşlar da sağ olsunlar, durumu çok yadırgamadılar. Herkes Trabzonspor’un halinden muzdarip. Asarken çok itiraz etmediler. Yorumlara bakınca, herkes benimle aynı fikirde gibi gözüküyor. Tepkim aslında şu, yeni bir yönetim var, oturmamış bazı şeyler var. Biz de her şeyin farkındayız ama iyi de oynasalar has olur.