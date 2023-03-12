Türk kökenli Yasin Ehliz, Almanya'da yılın en iyi buz hokeycisi oldu Almanya Buz Hokeyi Ligi’nde EHC Red Bull Münih takımında oynayan Türk kökenli buz hokeyci Yasin Ehliz yılın en iyi ismi seçildi.

Türk kökenli buz hokeyci Yasin Ehliz, Almanya'da önemli bir ödüle layık görüldü.

DEL’den yapılan açıklamada Düsseldorf’ta düzenlenen ödül töreninde Yasin Ehliz’in 2022-23 sezonunda yılın en iyi oyuncusu seçildiği belirtilerek, başarılı oyuncusunun bu sezon gösterdiği üstün performans sebebiyle bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Ayrıca en iyi forvet oyuncu da seçildi

Açıklamada 30 yaşındaki Ehliz’in ayrıca sezonun en iyi forvet oyuncusu da seçildiği kaydedildi.

Alman Milli Takımı forması da giyen Ehliz, Alman Milli Takımı ile 2018 Kış Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanmıştı.