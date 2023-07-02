Türk sporcu Fatih Arda İpcioğlu'ndan 3. Avrupa Oyunları'nda nefes kesen performans Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda Türk sporcu Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlama branşında büyük tepede finale kalarak 9. oldu.

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AA & Ensonhaber

3. Avrupa Oyunları, Polonya'da devam ediyor..

Zakopane şehrindeki Yüksek Atlama Kuleleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'yi milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir ve Muhammed İrfan Çintimar temsil etti.

Milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, 54 sporcu arasında 127 puanla 14. olarak finale kaldı. Muhammed Ali Bedir 120 puanla 32'nci, Muhammed İrfan Çintimar ise 110 puanla 48. oldu ve ilk 30'a giremeyerek final etabında yarışamadı.

Fatih Arda 9'uncu oldu

Finalde Fatih Arda, toplamda 254.2 puanla 9. sırada yarışmayı tamamladı. Milli sporcu, normal tepede de final atlayarak 11. olmuştu.

Büyük tepede altın madalyayı Polonyalı Dawid Kubacki elde ederken, gümüş madalyayı da Avusturyalı Jan Hoerl aldı.

Bronz madalyayı ise Almanya'dan Philipp Raimund kazandı.

Türkiye, Avrupa Oyunları'nda 37 madalyayı garantiledi

Türkiye, organizasyonun 11. gününde de madalya almayı başardı.

Boks branşında kadınlarda Busenaz Sürmeneli altın, erkeklerde Samet Gümüş ise gümüş madalya elde etti. Kick boksta da kadınlarda Funda Güleç, erkeklerde ise Cevat Kır ve Recep Men, bronz madalya aldı.

Türkiye, organizasyonda 7 altın, 8 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 35 madalyaya ulaştı. Boks ve kick boksta yarın birer final mücadelesine çıkacak Türkiye, Avrupa Oyunları'nı 37 madalyayla tamamlamayı garantiledi.