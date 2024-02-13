Türk sporcular tekvandoda 24 madalya kazandı 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular genç erkekler kategorisinde 7 altın madalya kazandı, toplamda ise 24 madalya elde etti.

İHA

Antalya Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yaklaşık 60 ülkeden 1900 civarında sporcu mücadele ediyor.

14 Şubat’ta sona erecek turnuvanın beşinci gününde genç erkeklerde müsabakalar yapıldı.

Türk sporculardan 24 madalya

Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda, Türk sporcular 7 altın, 3 gümüş ve 14 bronz olmak toplam 24 madalya kazandı.

Turnuvanın altıncı gününde büyük bayanlarda müsabakalar yapılacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)