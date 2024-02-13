Türk sporcular tekvandoda 24 madalya kazandı

İHA
Antalya Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yaklaşık 60 ülkeden 1900 civarında sporcu mücadele ediyor.
14 Şubat’ta sona erecek turnuvanın beşinci gününde genç erkeklerde müsabakalar yapıldı.
Türk sporculardan 24 madalya
Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda, Türk sporcular 7 altın, 3 gümüş ve 14 bronz olmak toplam 24 madalya kazandı.
Turnuvanın altıncı gününde büyük bayanlarda müsabakalar yapılacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış