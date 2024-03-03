Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı.

AA

Ankara Keçiören'de, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası'nda sona gelindi.

Final müsabakaları yapıldı

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonada bugün final müsabakaları yapıldı.

Kadınlarda 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 55 kiloda Zümra Rezzan İm, 61 kiloda Fatma Naz Yenen, 68 kiloda Sudenur Aksoy, artı 68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ve kata kategorisinde Dilara Bozan altın madalya kazandı.

Erkeklerde de 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer, 75 kiloda Enes Bulut, 84 kiloda Hasan Arslan ve artı 84 kiloda Furkan Kayalı ile kata kategorisinde Kutluhan Duran altın madalyanın sahibi oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)