Türkiye Kürek Milli Takımı, Parakürekte dünya dördüncüsü oldu Türkiye Kürek Milli Takımı, ilk kez Parakürek branşında katıldığı Deniz Küreği Dünya Şampiyonası’ndan dünya dördüncülüğü ile döndü. Kürek Milli Takımı, Ebru Akınal ve Muharrem Dakın ikilisinden oluşan Parakürek Mix İki Çifte ekibi, dünya dördüncüsü olarak bir ilke imza attı.

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Türkiye Kürek Milli Takımı, 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İtalya’nın Barletta kentinde düzenlenen Deniz Küreği Dünya Şampiyonası Beach Sprint finallerinde Parakürek ekibiyle dünya dördüncülüğü elde etti.

Ebru Akınal ve Muharrem Dakın ikilisinden oluşan Parakürek Mix İki Çifte ekibi, yarışları B Final ikincisi olarak tamamladı ve genel sıralamada dördüncü sırada yer alarak dünya dördüncüsü oldu.

Bir olimpik sporcu ve bir Parakürek sporcusundan oluşan ekiplerin yarıştığı PR3 (Para-Rowing 3) klasmanı Mix İki Çifte kategorisinde gelen bu derece ile Muharrem Dakın, ilk kez derece elde eden Parakürek sporcusu olurken, Kürek Milli Takımı olimpik sporcusu Ebru Akınal ise bu branşta elde ettiği dereceyle bir ilke imza attı. Deniz Küreği’nde ilk kez uygulamaya konulanan Parakürek branşında Dünya Kürek Federasyonu kurallarına göre PR3 branşında yarışan ikili teknelerde bir sporcunun parakürek, diğer sporcunun ise engelli olmayan sporculardan seçilmesine izin veriliyor.

"Tarihe geçtiğimiz bir şampiyona oldu"

Yarışların ardından açıklamalarda bulunan Ebru Akınal, “2023 Beach Sprint Finalleri Türk Küreği olarak tarihe geçtiğimiz bir şampiyonaydı. İlk kez Parakürek kategorisinde yarışa katıldık. Biz sporcular için yepyeni bir deneyimdi ve kendi sınırlarımızı çok zorladığımız bir yarış oldu. Deniz küreğinde ilk kez yer alan PR3 (bir paralimpik ve bir olimpik sporcu) kategorisi ve kadınlar tek çifte kategorisinde yarıştım. Özellikle PR3 yarışı benim için çok farklı bir deneyimdi. Parkur zorluydu, çok yakın biten bir yarışla dördüncü olduk. Finalde rakibimiz ev sahibi İtalya ile karşılaştık. Tribünde yer alan tüm İtalyan taraftar tarafından tebrik edildik. İlerleyen senelerde hem parakürek hem de deniz küreği/beach sprint yarışlarında Türkiye’yi daha iddialı bir şekilde temsil edeceğimizin işaretini verdik. Çok şey öğrendiğimiz ve kendimizi geliştirdiğimiz bir şampiyona oldu.” dedi.

"Varlığımızı gösterdik"

Yarışları değerlendiren Parakürek Milli Takımı spocusu Muharrem Dakın: “2028 yılında Los Angeles Olimpiyat Oyunlarına dahil edilmesi planlanan Beach Sprint yarışlarına Türkiye Kürek Milli takımı olarak katıldık. Bunun yanı sıra Türk Küreğini paralimpik kategoride ilk defa temsil ederek varlığımızı ve bundan sonra da olacağımızı gösterdik. Her ne kadar istediğimiz sonucu elde edemesek de olimpik seviyede olan diğer atletler karşısında tutunmayı başardık ve neye muktedir olduğumuzu anladık. Bu sefer dünya dördüncüsü olarak dönüyoruz. Ancak bundan sonra çok çalışarak yeni başarılara imza atacağımıza her zamankinden fazla inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.