Uğurcan Özer, Paralimpik Oyunları'nda 6. oldu

AA & Ensonhaber
2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te Pont Alexandre'de düzenlenen triatlon yarışlarında milli sporcu Uğurcan Özer, erkekler PTS5 sınıfında mücadele etti.
YARIŞI 6. BİTİRDİ
750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 4,35 kilometre koşudan oluşan parkuru 1.01.17'lik derecesiyle bitiren Uğurcan Özer, 10 sporcu arasından yarışı 6. sırada bitirdi.
ALTIN MADALYA ABD'NİN
Altın madalyayı ABD'den Chris Hammer, gümüş madalyayı Brezilya'dan Ronan Cordeiro, bronz madalyayı ise Almanya'dan Martin Schulz kazandı.
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