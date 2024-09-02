Uğurcan Özer, Paralimpik Oyunları'nda 6. oldu
AA & Ensonhaber

2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te Pont Alexandre'de düzenlenen triatlon yarışlarında milli sporcu Uğurcan Özer, erkekler PTS5 sınıfında mücadele etti.

YARIŞI 6. BİTİRDİ

750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 4,35 kilometre koşudan oluşan parkuru 1.01.17'lik derecesiyle bitiren Uğurcan Özer, 10 sporcu arasından yarışı 6. sırada bitirdi.

ALTIN MADALYA ABD'NİN

Altın madalyayı ABD'den Chris Hammer, gümüş madalyayı Brezilya'dan Ronan Cordeiro, bronz madalyayı ise Almanya'dan Martin Schulz kazandı.