Umalt Demirel, Antalya Grand Slam'de bronz madalya kazandı

AA
Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet takviminde yer alan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı ve kota hakkı kazandıran Antalya Grand Slam, ikinci gün mücadeleleriyle devam etti.
Olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren judocuların da yer aldığı turnuvada erkekler 73 kiloda tatamiye milli sporcu Umalt Demirel, çıktı.
Bronz madalya aldı
Demiral, İtalyan rakibi Manual Parlati'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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