Haberler



Diğer spor haberleri



Yağlı güreşte 2025 yılı takvimi belli oldu

Yağlı güreşte 2025 yılı takvimi belli oldu 2025 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini açıklandı. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri ise daha önce duyurulduğu gibi 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak.