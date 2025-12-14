Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3. oldu

- Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
- Bireysel başarılarıyla toplam madalya sayısını 6'ya çıkardı.
- Türkiye, takım sıralamasında 6'ncı oldu.
Milli atlet Yasemin Can, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre milli sporcu, Lagoa'daki organizasyonda büyük kadınlar kategorisinde 25:13'lük derecesiyle 71 atlet arasında 3'üncü oldu.
İKİNCİ BRONZ MADALYASINI KAZANDI
Şampiyonada üst üste ikinci bronz madalyasını kazanan Yasemin Can, organizasyon tarihinde bireysel madalya sayısını 6'ya (4 altın, 2 bronz) yükseltti.
Milli atletin ayrıca Avrupa Kros Şampiyonası tarihinde takımlarda 2 bronz madalyası bulunuyor.
TÜRKİYE, TAKIM HALİNDE 6'NCI OLDU
Türkiye, Portekiz'deki şampiyonada büyük kadınlar yarışında takım halinde ise 6'ncı sırayı aldı.
Yarışı 20 yaş altında erkeklerde Ali Tunç 4'üncü, kadınlarda Edibe Yağız 5'inci sırada tamamladı.