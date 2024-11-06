Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir, futboldan sonra golfte de bir arada

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulunda başkanlığa,, Yıldırım Demirören yeniden seçildi.

Seçime mevcut başkan Yıldırım Demirören, tek aday girdi.

Genel kurulda yönetim mali ve idari yönden ibra edilirken bedensel engelli golf branşının Türkiye Golf Federasyonu'na bağlanması kararı da oy birliğiyle kabul edildi.

"BÜTÜN BORCU KAPATARAK BURAYA GELDİK"

Türkiye'de golfün ilerlemesi için çok çalıştıklarını anlatan Demirören, şu şekilde konuştu:

Göreve geldiğimizde 4 milyon dolara yakın borç vardı. Sponsorlarımızın ve bakanlığımızın desteğiyle bütün borcu kapatarak buraya geldik. Emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.

"BU GÖREVİ BİZE TEKRAR LAYIK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Seçimde kullanılan 128 oyun 125'ini alan Demirören, teşekkür konuşmasında ise şu değerlendirmede bulundu:

Bu görevi bize tekrar layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bu görevin öneminin farkındayım. Bu bayrağı taşıyacağız. Sizlerin desteği önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da verdikleri ve verecekleri destekten dolayı teşekkür ederim. 10 asil, 10 yedek üyeyiz ama biz bütün arkadaşlarımızla golfe hizmet için bilfiil çalışacağız.