Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda önemli bir başarının sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Buğra Selimzade ve Yusuf Dikeç, ferdi sıralamada attıkları 581 puanla finale çıktı.

YUSUF GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Finalde mücadele eden milli atıcılardan Yusuf Dikeç gümüş madalyanın sahibi olurken, Buğra Selimzade 7. sırada yer aldı.