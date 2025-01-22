AA & Ensonhaber
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda önemli bir başarının sahibi oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Buğra Selimzade ve Yusuf Dikeç, ferdi sıralamada attıkları 581 puanla finale çıktı.
YUSUF GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Finalde mücadele eden milli atıcılardan Yusuf Dikeç gümüş madalyanın sahibi olurken, Buğra Selimzade 7. sırada yer aldı.
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