İHA

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ATICILIK CAMİASI İÇİN BİR MİLAT OLDU"

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası sonrası elde edilen başarı ve madalyalara vurgu yapan Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya, Atıcılık Federasyonu'nun 1923'te kurulduğundan beri birçok Avrupa ve dünya şampiyonasına katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar da birçok madalyalar, çok başta hizmetler oldu. Ama bu Avrupa şampiyonası, atıcılık camiası için bir milat oldu. Türkiye Atıcılık Federasyonu ilk defa toplam madalya sayısı açısından Avrupa şampiyonu oldu. Bizim birçok branşımız var, birçok kere Avrupa şampiyonu olduk. Ama takım halinde atıcılıkta Avrupa şampiyonu olmak, Türkiye'nin temel branşlarından birisini daha gelmekte olduğunu gösteriyor. Atıcılık camiası olarak biz bundan sonra her türlü Avrupa ve dünya şampiyonasında gerekli başarıları elde ederek, Türkiye'nin Avrupa ve dünya ve olimpiyatlardaki madalya yükünü çekmeye adayız. Bizim atıcılık branşı, konum itibarıyla bizim mizacımıza uygun ata sporumuz sayılabilecek bir branştır. Burada daha önce Yusuf kardeşimin başlattığı başarı zincirini daha sonraki dönemde temel mantığından birisi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın TOHM projesidir. Birçok sporcum TOHM'la gelmişlerdi buraya. Antrenörlerin, sporcu ailelerimizin ve bakanlığımızın katkılarıyla şu anda Avrupa'nın büyüklerde birinciyiz, gençlerde ikinciyiz.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKE, GENÇ BİR NÜFUSA SAHİP"

Masanın üstünde bulunan madalyalara dikkat çeken milli sporcu Dikeç, şu sözleri sarf etti:

Türkiye büyük bir ülke, genç bir nüfusa sahip. Demek ki atıcılıkta da iddialı olacağız. Bu onun göstergesi. Bize bu hizmetlere, bu şartları sağlayan ilk başta kendi Atıcılık Federasyonumuza, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ülkemize çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii 2000 yılında başladığım bu spora yalnız devam ediyordum. O zaman yine takım arkadaşlarımız vardı ama bu kadar iddialı değildik. Daha önce 5 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu var. Ama bugün o yalnız olduğum yıllara baktığım zaman şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü yanımda birincisi ortağım ve takım arkadaşlarım var. Aslında yetenekli bir sporcu, değerli bir maden gibidir. Bunu arayıp bulmak gerçekten çok zordur.

"MUHTEŞEM BİR MÜSABAKA GEÇİRDİK"

Yakın dönemde olmasa da atıcılık branşında büyük başarılar getirmek istediklerini dile getiren İlayda Şeyma Tarhan, şu değerlendirmede bulundu: