Euro
13.9388
3.5%
Dolar
12.3356
2.8%
Altın
712.22
3.18%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
696.586
-1.98%
BTXN Coin
48.02
11.70%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C
    Türkiye'nin rakibi belli oldu

    Türkiye'nin rakibi belli oldu

    Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 19:37
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 19:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli oldu.

    Ay-Yıldızlı takım, Portekiz ile eşleşti. Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.

    PORTEKİZ'İ ELEDİKTEN SONRA NE OLACAK?

    A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'i elemesi halinde İtalya- Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibiyle karşılacak.

    İtalya - Makedonya,  Portekiz - Türkiye karşılaşmalarından galip çıkacak olan ülke 2022 Dünya Kupası'na katılacak.

    DÜNYA KUPASI'NA GİDİŞ YOLU

    Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak.

    Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

    Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

    Türkiye nin rakibi belli oldu #1

    A YOLU

    İskoçya - Ukrayna

    Galler - Avusturya

    B YOLU

    Rusya - Polonya

    İsveç - Çekya

    C YOLU

    İtalya - Makedonya

    Portekiz - Türkiye

    Türkiye nin rakibi belli oldu #2

    KUNTZ'DAN KURA YORUMU

    Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz kurayı değerlendirdi.

    En zor yolun C Yolu olduğunu kaydeden Kuntz, "Biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz hep beraber" diye konuştu.

    Türkiye nin rakibi belli oldu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir