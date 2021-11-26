Türkiye'nin rakibi belli oldu

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli oldu.

Ay-Yıldızlı takım, Portekiz ile eşleşti. Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.

PORTEKİZ'İ ELEDİKTEN SONRA NE OLACAK?

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'i elemesi halinde İtalya- Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibiyle karşılacak.

İtalya - Makedonya, Portekiz - Türkiye karşılaşmalarından galip çıkacak olan ülke 2022 Dünya Kupası'na katılacak.

DÜNYA KUPASI'NA GİDİŞ YOLU

Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak.

Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

A YOLU

İskoçya - Ukrayna

Galler - Avusturya

B YOLU

Rusya - Polonya

İsveç - Çekya

C YOLU

İtalya - Makedonya

Portekiz - Türkiye

KUNTZ'DAN KURA YORUMU

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz kurayı değerlendirdi.

En zor yolun C Yolu olduğunu kaydeden Kuntz, "Biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz hep beraber" diye konuştu.