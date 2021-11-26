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- Türkiye'nin rakibi belli oldu
Türkiye'nin rakibi belli oldu
- Haber Merkezi
- 26.11.2021 - 19:37
- Güncelleme : 26.11.2021 - 19:54
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli oldu.
Ay-Yıldızlı takım, Portekiz ile eşleşti. Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.
PORTEKİZ'İ ELEDİKTEN SONRA NE OLACAK?
A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'i elemesi halinde İtalya- Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibiyle karşılacak.
İtalya - Makedonya, Portekiz - Türkiye karşılaşmalarından galip çıkacak olan ülke 2022 Dünya Kupası'na katılacak.
DÜNYA KUPASI'NA GİDİŞ YOLU
Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak.
Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
A YOLU
İskoçya - Ukrayna
Galler - Avusturya
B YOLU
Rusya - Polonya
İsveç - Çekya
C YOLU
İtalya - Makedonya
Portekiz - Türkiye
KUNTZ'DAN KURA YORUMU
Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz kurayı değerlendirdi.
En zor yolun C Yolu olduğunu kaydeden Kuntz, "Biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz hep beraber" diye konuştu.