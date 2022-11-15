Petrol
93.09
-0.05%
Euro
19.3589
0.72%
Dolar
18.6097
0.03%
Altın
1.063
0.35%
Borsa
4665
2.08%
Bitcoin
320.600
-0.27%
BTXN Coin
7.42
22.44%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    2022 Dünya Kupası fikstürü: Hangi maç, hangi gün oynanacak?

    Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası fikstürüne milyonlar göz gezdiriyor. Peki Dünya Kupası maçları ne zaman? Hangi maç, hangi gün oynanacak? İşte yarı final, çeyrek final ve final tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 Dünya Kupası fikstürü: Hangi maç, hangi gün oynanacak?

    Futbol dünyasının dört gözle beklediği mücadele serüvenine geri sayım başladı.

    2022 Dünya Kupası'nda grup maçları 20 Kasım Pazar günü oynanacak açılış maçıyla başlayacak ve 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

    Katar'da gerçekleşecek olan Dünya Kupası'nın fikstürü de belli oldu. Hangi maçların hangi gün oynanacağı böylelikle netleşti.

    Dünya şampiyonu olmak için yeşil sahada ter dökecek olan takımlar, aynı zamanda görkemli bir spor şölenine de sahne sunacak.

    Peki 2022 Dünya Kupası maçları ne zaman? Hangi maç hangi gün oynanacak? İşte fisktür!

    2022 Dünya Kupası grup maçları fikstürü

    2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamı şu şekilde:

    20 Kasım Pazar

    19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)

    21 Kasım Pazartesi

    16.00: İngiltere - İran (B Grubu)

    19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)

    22.00: ABD - Galler (B Grubu)

    22 Kasım Salı

    13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)

    16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)

    19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)

    22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)

    23 Kasım Çarşamba

    13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)

    16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)

    19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)

    22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)

    24 Kasım Perşembe

    13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)

    16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)

    19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)

    22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)

    25 Kasım Cuma

    13.00: Galler - İran (B Grubu)

    16.00: Katar - Senegal (A Grubu)

    19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)

    22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)

    26 Kasım Cumartesi

    13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)

    16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)

    19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)

    22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)

    27 Kasım Pazar

    13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)

    16.00: Belçika - Fas (F Grubu)

    19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)

    22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)

    28 Kasım Pazartesi

    13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)

    16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)

    19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)

    22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)

    29 Kasım Salı

    18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)

    18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)

    22.00: İran - ABD (B Grubu)

    22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)

    30 Kasım Çarşamba

    18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)

    18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)

    22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)

    22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)

    1 Aralık Perşembe

    18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)

    18.00: Kanada - Fas (F Grubu)

    22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)

    22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)

    2 Aralık Cuma

    18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)

    18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)

    22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)

    22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)

    2022 Dünya Kupası fikstürü: Hangi maç, hangi gün oynanacak? #1

    Son 16, yarım, çeyrek ve final maçı tarihleri

    2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.

    9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

    Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak.

    2022 Dünya Kupası fikstürü: Hangi maç, hangi gün oynanacak? #2


    Amazon’un yeni depo robotu Sparrow, çalışanları işsiz bırakacak
    Teknoloji

    Amazon’un yeni depo robotu Sparrow, çalışanları işsiz bırakacak

    Elektrikli Porsche Macan'ın teknik özellikleri ortaya çıktı
    Otomobil

    Elektrikli Porsche Macan'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir