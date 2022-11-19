2022 Dünya Kupası tarihin en teknolojik spor organizasyonu

2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde, en teknolojik Dünya Kupası olarak karşımıza çıkıyor.

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası çok sayıda ‘ilk’e sahne olacak.

Bu turnuva için inşa edilen ‘974’ tarihin sökülebilir ilk stadı unvanına sahip.

2022 Katar Dünya Kupası’nın yapılacağı 8 stadyumdan 7’sinde Gelişmiş Soğutma Teknolojisi kullanılacak.

Statlar soğutulacak

Bu teknoloji sayesinde soğutulmuş su bir boru hattıyla stadyuma ulaştırılacak ve hem sahaya hem de tribünlere soğuk hava yayılacak.

Sökülebilir stadyum

Stadium 974 soğutma teknolojisine sahip değil ancak tamamen sökülebilir bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Nakliye konteynerleri ve çelik çerçeveler kullanılarak yapılan stadyum turnuva boyunca 7 maça ev sahipliği yapacak.

Akıllı futbol topu

Kupanın resmi maç topu olan Al Rihla, bu turnuvada anlık verileri VAR yetkililerine iletecek. Bu teknoloji FIFA’nın yeni Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi ile beraber kullanılacak.

Yarı otomatik ofsayt

Al Rihla’nın içindeki bir sensör ve stadyumun etrafındaki 12 kamera sayesinde top ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya geldiğinde Yardımcı VAR’a otomatik ofsayt uyarısı gidecek. Bu sayede bir oyuncunun ofsaytta olup olmadığını belirlemek için uzun süreli VAR tekrarlarına gerek kalmayacak.