2022 Dünya Kupası topları şarj mı ediliyor? 'Al Rihla' top incelemesi!

2022 Dünya Kupası topları şarj mı ediliyor? 'Al Rihla' top incelemesi!

2022 Dünya Kupası'na özel Adidas tarafından üretilen futbol toplarının şarj edildiği görüntüler herkesi şaşırttı. Peki Dünya Kupası topları gerçekten şarj ediliyor mu? İşte merak edilenler...

2022 Dünya Kupası macerası, Katar'da devam ediyor...

Turnuvaya dair her detay, futbolseverlerin dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Dünya Kupası için özel üretilen, içinde sensör bulunan son teknoloji topların prize takılı halde şarj edildiği kare, görenleri şaşırttı.

Ünlü bir spor markası Adidas tarafından üretilen "Al Rihla" adlı toplar, gerçekten şarj ediliyor mu, sebebi nedir merak ediliyor.

İşte Dünya Kupası topu hakkında ilginç detaylar...

Dünya Kupası topları neden şarj ediliyor?

Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf, maçtan önce tıpkı akıllı telefon gibi futbol toplarının da prize takılarak şarj edildiğini gözler önüne serdi.

Arapça'da "yolculuk" anlamına gelen "Al Rihla" isimli futbol topları, yapay zekayla donatılmış denilebilir. Topların sahip olduğu yüksek teknoloji sebebiyle sadece havayla doldurulmaları yetmiyor, aynı zamanda şarj edilmeleri de gerekiyor.

Topun içinde hız ve yön gibi verileri ölçen bir sensör bulunuyor. VAR tarafından top takibi ve ofsayt tespitinde kullanılıyor.

Al Rihla topunun özellikleri

Topun içindeki sensör, Adidas'ın altı saatlik aktif kullanım veya kullanılmadığında 18 güne kadar sürebileceğini açıkladığı küçük bir pille çalışıyor.

14 gram ağırlığındaki sensör, gerçek zamanlı olarak top takibi yapabiliyor.

Örneğin Ronaldo'nun kafasını sıyıran topta golün kimin attığını tespit etmek için Al Rihla'dan gelen verilere bakıldı ve Ronaldo'nun temas etmediği tespit edildi.

Sahanın etrafına yerleştirilen kameralar sayesinde, hakemlerin ofsayt ve diğer şüpheli kararları belirlemesine yardım ediyor.