2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ülkeler

Her zaman yaz mevsiminde izlemeye alıştığımız Dünya Kupası, gelecek yıl kasım ayında düzenlenecek. Katar'daki organizasyon için ev sahibi ülke haricinde 12 takım, Dünya Kupası biletini cebine koydu.

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek. Katar’daki sıcaklık nedeniyle ilk kez yaz mevsiminde düzenlenmeyecek ve futbol takımlarının fikstür arasına girecek olan Dünya Kupası için biletler verilmeye başlandı.

13 TAKIM GARANTİLEDİ

Ev sahibi Katar’ın yanı sıra Güney Amerika’dan 2 ve Avrupa’dan 10 takım Dünya Kupası biletini cebine koydu. Dörderli 8 grubun olacağı ve 32 takımın mücadele edeceği organizasyona Avrupa kıtasından 3 takım daha katılacak. Türkiye’nin de bu takım arasında yer alabilmesi için play-off’ta iki maçını kazanması gerekiyor.

Güney Amerika’dan eski dünya şampiyonları Brezilya ile Arjantin’in yanı sıra Avrupa’dan; Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsviçre ve Sırbistan gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası’nda boy gösterecek.