Petrol
105.52
0.77%
Euro
16.22
-0.17%
Dolar
14.69
0.13%
Altın
910.68
-0.33%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
684.186
-0.52%
BTXN Coin
36.90
-1.57%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C
    2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayınlandı

    2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayınlandı

    FIFA bu yıl Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    FIFA 2022 Dünya Kupası bu yıl Katar'da düzenlenecek. Turnuva öncesinde tüm hazırlıklar sürerken organizasyonun şarkısı da belli oldu.

    Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi paylaşıldı.

    Trinidad Cardona, Davido ve Aisha'nın seslendirdiği Hayya Hayya isimli şarkı, dinleyiciler tarafından sevilmedi.

    2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayınlandı İZLE

    "WAKA WAKA GİBİSİ GELMEZ"

    Sosyal medyada birçok kişi, "Dinlediğime pişmanım. 2010 Dünya Kupası'nda Shakira'nın seslendirdiği Waka Waka şarkısının bir benzeri gelmez" dedi.

    2022 Dünya Kupası nın resmi şarkısı yayınlandı #1

    2022 Dünya Kupası nın resmi şarkısı yayınlandı #2

    2022 Dünya Kupası nın resmi şarkısı yayınlandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel konseri
    Kültür Sanat

    Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel konseri

    Arsene Wenger: Mesut'un biraz eğlenmesi gerekiyor
    Futbol

    Arsene Wenger: Mesut'un biraz eğlenmesi gerekiyor

    Görüş Bildir