FIFA bu yıl Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısını paylaştı.

FIFA 2022 Dünya Kupası bu yıl Katar'da düzenlenecek. Turnuva öncesinde tüm hazırlıklar sürerken organizasyonun şarkısı da belli oldu.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi paylaşıldı.

Trinidad Cardona, Davido ve Aisha'nın seslendirdiği Hayya Hayya isimli şarkı, dinleyiciler tarafından sevilmedi.

2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayınlandı İZLE



"WAKA WAKA GİBİSİ GELMEZ"

Sosyal medyada birçok kişi, "Dinlediğime pişmanım. 2010 Dünya Kupası'nda Shakira'nın seslendirdiği Waka Waka şarkısının bir benzeri gelmez" dedi.