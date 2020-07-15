2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda

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Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final maçının 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta sona ereceği duyuruldu.

Turnuvanın ilk maçının 21 Kasım 2022'de yerel saat ile 13:00'te Al Bayt Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

Grup maçlarının yerel başlama saatleri 13:00, 16:00, 19:00 ve 22:00 olarak belirlenirken, eleme turlarındaki maçların ise 18:00 ve 22:00'de oynanacağı duyuruldu.

FİNAL LUSAİL STADI'NDA

Turnuvanın üçüncülük maçı 17 Aralık'ta Khalifa Stadyumu'nda, final maçı ise bir gün sonra saat 18:00'de 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

Açıklamada ayrıca grup aşamasının toplam 12 gün süreceği ve günde dört maçın oynanacağı belirtildi.