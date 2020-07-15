- En Son Haber
- Dünya Kupası Haberleri
- 2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda
2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final maçının 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacağı açıklandı.
- DHA
- 15.07.2020 - 16:29
FIFA'dan yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta sona ereceği duyuruldu.
Turnuvanın ilk maçının 21 Kasım 2022'de yerel saat ile 13:00'te Al Bayt Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.
Grup maçlarının yerel başlama saatleri 13:00, 16:00, 19:00 ve 22:00 olarak belirlenirken, eleme turlarındaki maçların ise 18:00 ve 22:00'de oynanacağı duyuruldu.
FİNAL LUSAİL STADI'NDA
Turnuvanın üçüncülük maçı 17 Aralık'ta Khalifa Stadyumu'nda, final maçı ise bir gün sonra saat 18:00'de 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda oynanacak.
Açıklamada ayrıca grup aşamasının toplam 12 gün süreceği ve günde dört maçın oynanacağı belirtildi.