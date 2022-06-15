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    2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan son takım Kosta Rika

    FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Yeni Zelanda'yı 1-0 yenen Kosta Rika, finallere katılma hakkı elde etti.
    • 15.06.2022 - 06:27
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    2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan son takım Kosta Rika

    21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası’na play-off finalinden katılan son ülke Kosta Rika oldu.

    Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayipler Elemeleri Grubu’nu 4. sırada tamamlayan Kosta Rika, adını play-off finaline yazdırdı.

    Orta Amerika ülkesinin finaldeki rakibi Yeni Zelanda ise Okyanusya Elemeleri’nde rakiplerini geçerek finaller için Kıtalararası Play-off Finali oynama hakkı elde etti.

    2022 FIFA Dünya Kupası na katılan son takım Kosta Rika #1

    Galibiyet golü 3. dakikada Campbell'dan geldi

    İHA'nın aktardığına göre; Katar’ın Er-Reyyan şehrinde yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu’nda oynanan final karşılaşmasında Kosta Rika, henüz 3. dakikada Joel Campbell’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

    2022 FIFA Dünya Kupası na katılan son takım Kosta Rika #2

    Yeni Zelanda, son 20 dakika 10 kişi oynadı

    Mücadelede son 20 dakikaya 10 kişi giren Yeni Zelanda aradığı golü bulamazken, Orta Amerika ülkesi üst üste 3. kez finallere gitmeyi başardı.

    2022 FIFA Dünya Kupası na katılan son takım Kosta Rika #3

    Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu’nda İspanya, Almanya ve Japonya ile karşılaşacak. Kosta Rika’nın final biletini almasının ardından Katar’daki finallerde mücadele edecek 32 takım da belli oldu.

    2022 FIFA Dünya Kupası na katılan son takım Kosta Rika #4

    FIFA 2022 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:

    A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

    B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

    C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

    D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

    E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

    F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

    G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

    H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore


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