Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.736
-0.48%
BTXN Coin
6.60
-0.15%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı

    Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, FIFA taraftarlar için hazırlanan bir şarkıyı YouTube hesabından yayınladı.
    • 19.11.2022 - 11:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı

    Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak olan turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.

    Böylece Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

    FIFA taraftar şarkısını paylaştı

    FIFA, pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçıyla birlikte başlayacak 2022 Katar Dünya Kupası'nın resmi taraftar şarkısını paylaştı.

    'Tukoh Taka' isimli şarkıyıi; Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendirdi.

    2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı İZLE

    2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı #1

    2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı #2

    2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı #3

    2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı #4


    Deprem mi oldu? 18 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Deprem mi oldu? 18 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Mersin'de komşularının evini işaretleyen bir kişi yakalandı
    3. Sayfa

    Mersin'de komşularının evini işaretleyen bir kişi yakalandı

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir