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2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı
Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, FIFA taraftarlar için hazırlanan bir şarkıyı YouTube hesabından yayınladı.
- 19.11.2022 - 11:13
Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak olan turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.
Böylece Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
FIFA taraftar şarkısını paylaştı
FIFA, pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçıyla birlikte başlayacak 2022 Katar Dünya Kupası'nın resmi taraftar şarkısını paylaştı.
'Tukoh Taka' isimli şarkıyıi; Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendirdi.
2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı İZLE