2030 ve 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeler netleşti

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2030 ve 2034'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeler kesinleşti.

2030 Dünya Kupası üç ülkede oynanacak. Avrupa'da iki komşu İspanya ve Portekiz'in yanı sıra kıyının diğer şeridindeki Fas da turnuvaya ev sahipliği yapacak.

2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Böylece 2022 Dünya Kupası'nın ardından 12 yıl sonra turnuva yeniden Asya'da düzenlenecek.

2030 DÜNYA KUPASI'NIN ADAYLIK SÜRECİ

FIFA, 2030 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği için 3 ülke tarafından yapılan tek başvuru sonucunda Portekiz, İspanya ve Fas'ın ortak adaylığını oy birliğiyle onaylamıştı.

Ayrıca, turnuvanın 100. yılı nedeniyle ilk FIFA Dünya Kupası'nın tarihsel bağlamını dikkate alan FIFA Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda ilk 3 maçı Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak olan 2030 FIFA Dünya Kupası, farklı kıtalarda düzenlenecek ilk Dünya Kupası olarak da tarihe geçecek.

SUUDİ ARABİSTAN TEK ADAY ÜLKE OLMUŞTU

2034 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği için ise adaylık başvurusunda bulunan tek ülke Suudi Arabistan olmuştu.