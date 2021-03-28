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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci haftasında ilk gün maçları tamamlandı. İşte sonuçlar..
    • AA
    • 28.03.2021 - 03:13
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    Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ilk günü, A, E ve H gruplarında TSİ 22.45'te oynanan 4 maçla sona erdi.

    SIRBİSTAN, PORTEKİZ'E KARŞI 2-0'DAN MAÇ ÇEVİRDİ

    A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Sırbistan karşısında Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #1

    İRLANDA'YA LÜKSEMBURG ŞOKU

    Grubun diğer karşılaşmasında Lüksemburg, 85. dakikada Rodrigues'in fileleri havalandırmasıyla deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek önemli bir sürprize imza attı.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #2

    E GRUBUNDA PUANLAR PAYLAŞILDI

    E Grubu'nda Belçika, konuk olduğu Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri, Çekya adına 50. dakikada Provod'dan, Belçika adına 60. dakikada Lukaku'dan geldi.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #3

    H Grubu'nda ise Malta, deplasmanda Slovakya ile 2-2 berabere kaldı.

    Konuk ekip Malta, 16. dakikada Gambin, 20. dakikada Satariano'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Slovakya ise 49. dakikada Strelec ve 53. dakikada Skriniar'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #4

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