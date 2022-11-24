Afrika temsilcileri Dünya Kupası'na kötü başladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 5 Afrika ülkesi, turnuvaya kötü başladı. Senegal, Kamerun ve Gana rakiplerine kaybederken Tunus ve Fas, sahadan 1 puanla ayrıldı.

2022 Dünya Kupası'nda Afrika temsilcileri ilk maçlar sonunda istedikleri sonucu alamadı.

Kamerun, Gana, Fas, Senegal ve Tunus, Katar'da düzenlenen organizasyonda oynadıkları ilk maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Afrika temsilcileri galip gelemedi

Bu ekiplerden Kamerun, Gana ve Senegal sahadan mağlup ayrılırken, Tunus ve Fas ise birer puan elde etti.

Sadece Gana gol atabildi

Senegal, Tunus, Fas ve Kamerun gol sevinci yaşayamadı. Gana ise 2 kez fileleri havalandırmasına rağmen mağlup olmaktan kurtulamadı.

Afrika ekiplerinin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynadıkları ilk müsabakalarda aldıkları sonuçlar şöyle:

A Grubu: Senegal-Hollanda: 0-2

D Grubu: Danimarka-Tunus: 0-0

F Grubu: Fas-Hırvatistan: 0-0

G Grubu: İsviçre-Kamerun: 1-0

H Grubu: Portekiz-Gana: 3-2