Almanya, Dünya Kupası'ndan elendi

Dünya Kupası'nda E grubunun son maçında Almanya ve Kosta Rika kozlarını paylaştı. Müsabakadan 4-2'lik skorla ayrılan Almanya'ya galibiyet yetmedi ve Almanya, Dünya Kupası'na veda etti.

Al Bayt Stadı'nda 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu son maçında Almanya, Kosta Rika ile karşı karşıya geldi.

Almanya gruptan çıkamadı

Mücadeleden 4-2'lik üstünlükle ayrılmasına rağmen Almanya, grubun bir diğer maçında Japonya'nın İspanya'yı 2-1 yenmesi üzerine gruptan çıkamayarak, Dünya Kupası'na veda etti.





Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem

Müsabakayı ise Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetiyor. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

İspanya ve Japonya son 16'da

İspanya ve Japonya E Grubu'ndan son 16'ya adını yazdıran takımlar oldu. Son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan, İspanya'yla da Fas eşleşti.

Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, Dünya Kupalarında en fazla forma giyen kaleci oldu.