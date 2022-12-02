Almanya elenince akıllara LGBT eylemi geldi

Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'nın LGBT eylemi tekrar gündemde. Almanya, LGBT'ye destek için 'One Love' kol bandı takılmasını yasaklayan FIFA'yı ve Katar'ı protesto etmişti.

2022 Dünya Kupası E grubunun üçüncü ve son maçında Kosta Rika'yı 4-2 yenen Almanya'ya, galibiyet yetmedi.

Almanya'dan Dünya Kupası'na veda

Grupta averajla üçüncü olan Almanya, Dünya Kupası'ndan elendi.

Almanya'nın vedasının ardından ise akıllara Japonya maçında Alman oyuncuların yaptığı LGBT eylemi geldi.

Almanya'nın LGBT eylemi tekrar gündemde

Alman Milli Takımı oyuncuları, Katar'da uygulanan LGBT yasaklarından dolayı Katar'ın FIFA'yı bu konuda ikna etmesinin ardından, 'One Love' kol bandı takılmasının yasaklanmasını, takım fotoğrafı çektirirken ağızlarını elleriyle kapatarak protesto etmişlerdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser da tribünde FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında futbol yöneticisiyle sohbet ederken kol bandını takmıştı.

"Duruşumuzun arkasındayız"

Konuyla ilgili Almanya Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yapılan açıklamada, "Kaptanlık pazubandımızı Almanya milli takımında sahip olduğumuz çeşitlilik ve karşılıklı saygı gibi değerleri savunmak için takmak istedik. Mesele siyasi bir açıklama yapmak değildi. Bizi kol bandından mahrum bırakmak, sesimizi duyurmamızı engellemekle aynı şeydir. Biz duruşumuzun arkasındayız." ifadelerini kullanmıştı.