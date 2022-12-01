Arjantin, Polonya'yı 2-0 yenerek son 16'ya kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan C Grubu üçüncü maçında Arjantin, Polonya'yı 2-0 yendi ve grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Stadyum 974'te oynanan karşılaşmada Arjantin'in golleri Mac Allister ve Alvarez'den geldi. Arjantin, Lionel Messi ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Tangocular, Avustralya ile eşleşti

Bu galibiyetle puanını 6'ya yükselten Arjantin grup lideri olarak son 16 turuna adını yazdırdı. Tangocular son 16 turunda D Grubu'nun ikincisi Avustralya ile eşleşti.

Meksika ve S. Arabistan veda etti

AA'nın haberine göre; C Grubu'nda bir üst tura çıkan ikinci takım ise 4 puanla Polonya oldu. Polonya aynı puana sahip Meksika'yı averajla geride bıraktı ve son 16 turunda Fransa'nın rakibi oldu. Meksika ve Suudi Arabistan ise Dünya Kupası'na veda etti.

İlk yarı

Stadyum 974'te oynanan maçın ilk yarısında topun kontrolü Arjantin'deydi. Messi ve arkadaşları hızlı paslarla rakip ceza sahasında boşluklar bulmaya çalıştı.

Polonya ise rakibini kendi yarı sahasında karşılamayı tercih etti. Arjantin'in ön alandaki baskısı da Polonya'nın yarı sahasından çıkmasını zorlaştırdı. Polonya'nın yıldızı Lewandowski, Arjantin yarı sahasında yalnız kaldı. Arjantinli oyuncular, ikili-üçlü sıkıştırmalarla ilk yarıda Lewandowski'yi etkisiz kıldı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Arjantin'de Acuna'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.

35. dakikada Di Maria'nın kornerde topu doğrudan kaleye gönderdi kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada savunma arkasına sarkan Messi'nin şutunda top kaleci Szczesny'den döndü. Pozisyonun devamında Szczesny ve Messi arasındaki hava topu mücadelesinde hakem VAR'dan gelen uyarıyla kenara gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

39. dakikada penaltıyı kullanan Messi, kaleci Szczesny'yi geçemedi. Szczesny soluna uzanıp Messi'nin penaltısında topu kornere çeldi. Szczesny, Suudi Arabistan maçından sonra Arjantin karşılaşmasında da penaltıda kalesinde gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

İkinci yarıya hızlı başlayan Arjantin ilk dakikada golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Molina'nın penaltı noktasına yerden gönderdiği topa Mac Allister gelişine vurdu, yan direğe de çarpan top ağlara gitti: 0-1. Mac Allister, Arjantin formasıyla ilk golünü Polonya ağlarına yolladı.

Oyunun tek hakimi Arjantin 67'de ikinci golünü buldu. Fernandez'den pasını alan Alvarez ceza sahasına girdi, sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2.

Polonya kalan dakikalarda da gol pozisyonu yakalayamadı. Mücadele 2-0 sona erdi.

Stadyum 974'teki mücadeleyi 44 bin 89 kişinin izlediği açıklandı.

Polonya: 0 - Arjantin: 2

Stat: Stadyum 974

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Polonya: Szczesny, Cash, Kiwior, Glik, Bereszynski (Dk. 72 Jedrzejczyk), Bielik (Dk. 62 Szymanski), Krychowiak (Dk. 83 Piatek), Swiderski (Dk. 46 Skoras), Zielinski, Frankowski (Dk. 46 Kaminski), Lewandowski

Arjantin: Damian Martinez, Acuna (Dk. 59 Tagliafico), Romero, Otamendi, Molina, De Paul, Fernandez (Dk. 79 Pezzella), Mac Allister (Dk. 83 Almada), Alvarez (Dk. 79 Lautaro Martinez), Di Maria (Dk. 59 Parades), Messi

Goller: Dk. 46 Mac Allister, Dk. 67 Alvarez (Arjantin)

Sarı kartlar: Dk. 49 Acuna (Arjantin), Dk. 78 Krychowiak (Polonya)