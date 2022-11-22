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Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasında korkutan an

Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasında korkutan an

2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan'da, karşılaşmanın son dakikalarında korkutan bir sakatlık yaşandı.