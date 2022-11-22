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    Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasında korkutan an

    2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan'da, karşılaşmanın son dakikalarında korkutan bir sakatlık yaşandı.
    • 22.11.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 16:55
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    Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasında korkutan an

    2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında, Lionel Scalano'nin ekibi Arjantin ile Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

    Suudi Arabistan'ın aldığı bu tarihi 3 puanın son dakikalarında, korkunç bir sakatlık pozisyonu yaşandı.

    Al-Owais ve Al Shahrani çarpıştı

    Ceza alanına yüksekten gelen topa hareketlenen kaleci Mohammed Al-Owais'in dizi, takım arkadaşı Yasser Al Shahrani'nin yüzüne isabet etti.

    Yasser Al Shahrani çarpışma sonrası yerde kaldı. Bir süre devam eden oyun durduktan sonra sağlık görevlileri sahaya girdi ve oyuncunun tedavisi yapıldı.

    Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasında korkutan an #1

    Al-Owais gözyaşlarını tutamadı

    Takım arkadaşının yüzüne dizi isabet eden Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Al-Owais, yerde yatan takım arkadaşının tedavisi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

    Maçın uzatma dakikalarında gerçekleşen pozisyon sonrası Al Shahrani kenara alınırken yerine Mohammed Al Burayk oyuna dahil oldu.

    Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasında korkutan an #2

    Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasında korkutan an #3

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