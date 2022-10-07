Petrol
94.83
0.43%
Euro
18.2215
0.19%
Dolar
18.5857
0.01%
Altın
1.022
-0.01%
Borsa
3570
0.45%
Bitcoin
373.622
-0.96%
BTXN Coin
10.62
-1.75%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Arjantin'den Dünya Kupası'na özel uçak

    2022 Katar Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Arjantin Havayolları, Dünya Kupası için özel olarak kullanacağı uçağın tanıtımını yaptı.
    • 07.10.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 13:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arjantin'den Dünya Kupası'na özel uçak

    Katar'da gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Arjantin Havayolları, Dünya Kupası için özel olarak kullanacağı uçağın tanıtımını yaptı.

    Uçakta Arjantinli oyuncuların resmi yer aldı

    Buenos Aires'te bulunan uçak, Ezeiza Havaalanı'ndaki hangarda kameralarla buluştu. Airbus A330-200, Arjantin Milli Takım oyuncularının fotoğrafları ile süslendi. Lionel Messi, Angel Di Maria ve Rodrigo de Paul'un dev fotoğraflarının konulduğu uçak, Arjantin taraftarlarını Katar'a taşıyacak.

    Arjantin den Dünya Kupası na özel uçak #1

    "Bu uçak sayesinde taraftarlarımız Katar'da ülkemizi destekleyecek"

    Tanıtımda konuşan Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, "Bu uçak sayesinde taraftarlarımız Katar'da ülkemizi destekleyecek. Onlar hem kendileri adına hem de Katar'a gidemeyenler adına bu uçağa binecek ve herkesin enerjisini, gücünü ve her şeyden önce kalbini taşıyacak. Böylece her zaman hayalini kurduğumuz Dünya Kupası'nı tecrübe edeceğiz." ifadelerini kullandı.


    İlginizi Çekebilir

    Alparslan: Büyük Selçuklu 31. bölüm 1. fragmanı: Cümle Anadolu topraklarını alacağım!
    Medya

    Alparslan: Büyük Selçuklu 31. bölüm 1. fragmanı: Cümle Anadolu topraklarını alacağım!

    Ayşe Hatun Önal, son halini paylaştı
    Magazin

    Ayşe Hatun Önal, son halini paylaştı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir