Arjantin'den Dünya Kupası'na özel uçak

2022 Katar Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Arjantin Havayolları, Dünya Kupası için özel olarak kullanacağı uçağın tanıtımını yaptı.

Katar'da gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Arjantin Havayolları, Dünya Kupası için özel olarak kullanacağı uçağın tanıtımını yaptı.

Uçakta Arjantinli oyuncuların resmi yer aldı

Buenos Aires'te bulunan uçak, Ezeiza Havaalanı'ndaki hangarda kameralarla buluştu. Airbus A330-200, Arjantin Milli Takım oyuncularının fotoğrafları ile süslendi. Lionel Messi, Angel Di Maria ve Rodrigo de Paul'un dev fotoğraflarının konulduğu uçak, Arjantin taraftarlarını Katar'a taşıyacak.

"Bu uçak sayesinde taraftarlarımız Katar'da ülkemizi destekleyecek"

Tanıtımda konuşan Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, "Bu uçak sayesinde taraftarlarımız Katar'da ülkemizi destekleyecek. Onlar hem kendileri adına hem de Katar'a gidemeyenler adına bu uçağa binecek ve herkesin enerjisini, gücünü ve her şeyden önce kalbini taşıyacak. Böylece her zaman hayalini kurduğumuz Dünya Kupası'nı tecrübe edeceğiz." ifadelerini kullandı.