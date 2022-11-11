Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu

20 Kasım tarihinde başlayacak Dünya Kupası'nda yer alan Arjantin'in 26 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Kariyerinde büyük kupaların sahibi olan Lionel Messi eksik olan tek kupa olan Dünya Kupası'nı kazanmak isterken Arjantin son Dünya şampiyonluğunu 1986 yılında Meksika'da kazanmıştı.

Arjantin'in hedefi şampiyonluk

Diego Armando Maradona önderliğinde Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin aynı başarıyı Katar'da yakalamak istiyor.

İşte Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Franco Armani

Savunma: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth

Orta Saha: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios

Hücum: Angel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Joaquín Correa, Paulo Dybala, Lionel Messi