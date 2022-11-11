Petrol
95.87
2.35%
Euro
19.1727
1.70%
Dolar
18.5279
0.21%
Altın
1.049
0.59%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
320.991
-5.06%
BTXN Coin
7.71
-11.78%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu

    20 Kasım tarihinde başlayacak Dünya Kupası'nda yer alan Arjantin'in 26 kişilik aday kadrosu açıklandı.
    • 11.11.2022 - 18:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu

    Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

    Kariyerinde büyük kupaların sahibi olan Lionel Messi eksik olan tek kupa olan Dünya Kupası'nı kazanmak isterken Arjantin son Dünya şampiyonluğunu 1986 yılında Meksika'da kazanmıştı.

    Arjantin'in hedefi şampiyonluk

    Diego Armando Maradona önderliğinde Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin aynı başarıyı Katar'da yakalamak istiyor.

    Arjantin in Dünya Kupası kadrosu belli oldu #1

    İşte Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu:

    Kaleciler: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Franco Armani

    Savunma: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth

    Orta Saha: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios

    Hücum: Angel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Joaquín Correa, Paulo Dybala, Lionel Messi

    Arjantin in Dünya Kupası kadrosu belli oldu #2


    Elektrikli SUV Volvo EX90 tanıtıldı: İşte özellikleri
    Otomobil

    Elektrikli SUV Volvo EX90 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!
    Advertorial

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!

    11 Kasım 2022 hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak?
    Yaşam

    11 Kasım 2022 hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak?

    Görüş Bildir