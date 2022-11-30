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Avustralya Danimarka'yı yenerek gruptan çıktı
FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
- Haber Merkezi
- 30.11.2022 - 20:00
- Güncelleme : 30.11.2022 - 20:21
FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal düdük çaldı.
Mücadele, 1-0'lık Avustralya üstünlüğüyle noktalandı.
Gol Leckie'den geldi
Kangurular adına galibiyeti getiren golü 60. dakikada Leckie kaydetti.
Avustralya son 16 bileti aldı
Daha önce Tunus'u da deviren Avustralya, bu zaferle puanını 6 yükseltti. Bu derece, Graham Arnold'ın ekibine grup ikincisi olarak son 16 turu bileti kazandırdı.
Avustralya, son olarak 2006 yılında Dünya Kupası'nda tur atlamayı başarmıştı.