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    Avustralya Danimarka'yı yenerek gruptan çıktı

    Avustralya Danimarka'yı yenerek gruptan çıktı

    FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 20:00
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 20:21
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    FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geldi.

    Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal düdük çaldı.

    Mücadele, 1-0'lık Avustralya üstünlüğüyle noktalandı.

    Gol Leckie'den geldi

    Kangurular adına galibiyeti getiren golü 60. dakikada Leckie kaydetti.

    Avustralya Danimarka yı yenerek gruptan çıktı #1

    Avustralya son 16 bileti aldı

    Daha önce Tunus'u da deviren Avustralya, bu zaferle puanını 6 yükseltti. Bu derece, Graham Arnold'ın ekibine grup ikincisi olarak son 16 turu bileti kazandırdı.

    Avustralya, son olarak 2006 yılında Dünya Kupası'nda tur atlamayı başarmıştı.

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