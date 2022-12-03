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    Avustralya'yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde

    Avustralya'yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde

    2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 23:57
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 00:31
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    Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya ile karşı karşıya geldi.

    Tangocular, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

    Messi 1000. maçında golünü attı

    Arjantin’in gollerini 35. dakikada Lionel Messi ve 57’de Julian Alvarez kaydetti. Avustralya’nın tek golünü ise 77’de Enzo Fernandez kendi kalesine attı.

    Arjantin'in yıldız oyuncusu Messi, kariyerindeki 1000. maçında golünü atmayı başardı.

    Bu sonuçla Arjantin çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

    Avustralya yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde #1

    Avustralya yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde #2

    Avustralya yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde #3

    Avustralya yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde #4

    Avustralya yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde #5

    Avustralya yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde #6


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