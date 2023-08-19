Avustralya'yı yenen İsveç, Dünya Kupası'nı üçüncü bitirdi Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 3'üncüsü, Avustralya'yı 2-0 yenen İsveç oldu.

AA

9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki 3'üncülük maçı, Avustralya'nın Brisbane kentiyle aynı adı taşıyan statta oynandı.

Organizasyondaki en iyi derecesini 2003'te final oynayarak elde eden İsveç ile bu turnuvaya kadar son 16 turundan ötesini göremeyen ev sahibi Avustralya karşılaştı.

İsveç, 4. kez üçüncü oldu

İsveç, 30. dakikada Rolfo'nun penaltıdan ve 62. dakikada Asllani'nin attığı gollerle mücadeleyi kazanarak 1991, 2011 ve 2019'dan sonra bir kez daha Kadınlar Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamladı.