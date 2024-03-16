Beşiktaş'a kötü haber: Al-Musrati, Antalyaspor maçında oynayamayacak Beşiktaş, Libyalı futbolcusu Al-Musrati'nin Antalyaspor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fernando Santos yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar bu antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Üç futbolcu kadroya alınmayacak

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al-Musrati, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra ayak bileğinde sıkışma sendromu ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al-Musrati, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.