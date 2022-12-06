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    Brezilya, 68 yıl sonra bir ilki başardı

    2022 Dünya Kupası son 16 maçında Brezilya, Güney Kore karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamlarken, 68 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
    • 06.12.2022 - 18:37
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    Brezilya, 68 yıl sonra bir ilki başardı

    2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

    Sambacılar, Asya ülkesi karşısında ilk yarıda zorlanmadı.

    Brezilya ikinci kez ilk yarıda 4 gol attı

    İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan Brezilya, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısında dört gol attı.

    Brezilya, 68 yıl sonra bir ilki başardı #1

    1954 Dünya Kupası'nda 5 gol atmışlardı

    Güney Amerika ülkesi, 1954 Dünya Kupası maçında Meksika'yı 5-0 yenerken; ilk yarıda dört kez rakip ağları havalandırmıştı.

    Brezilya, 68 yıl sonra bir ilki başardı #2


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