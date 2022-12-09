Brezilya Teknik Direktörü Tite görevi bıraktı

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a elenen Brezilya'da Teknik Direktör Tite, görevini bıraktığını duyurdu.

Brezilya Teknik Direktörü Tite, 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a penaltılarda 4-2 yenildikleri maçın ardından görevini bıraktığını açıkladı.

"Brezilya Milli Takımı'ndaki görevim sona erdi"

Hırvatistan karşılaşmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Tite, şöyle konuştu: "1,5 yıl önce Dünya Kupası'ndan sonra ayrılacağımı söylemiştim. Brezilya Milli Takımı'ndaki görevim sona erdi. Benim yerime geçecek harika teknik direktörler var."





81 maçta 61 galibiyet

2016 yılında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen 61 yaşındaki teknik adam, 2019 yılında Copa America zaferini elde etti.

Tite ile 81 maça çıkan Sambacılar, bu maçlarda 61 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.