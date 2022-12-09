Petrol
76.62
0.62%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.161
-0.15%
BTXN Coin
5.03
-1.37%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C
    Brezilya Teknik Direktörü Tite görevi bıraktı

    Brezilya Teknik Direktörü Tite görevi bıraktı

    2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a elenen Brezilya'da Teknik Direktör Tite, görevini bıraktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 23:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Brezilya Teknik Direktörü Tite, 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a penaltılarda 4-2 yenildikleri maçın ardından görevini bıraktığını açıkladı.

    "Brezilya Milli Takımı'ndaki görevim sona erdi"

    Hırvatistan karşılaşmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Tite, şöyle konuştu: "1,5 yıl önce Dünya Kupası'ndan sonra ayrılacağımı söylemiştim. Brezilya Milli Takımı'ndaki görevim sona erdi. Benim yerime geçecek harika teknik direktörler var."

    Brezilya Teknik Direktörü Tite görevi bıraktı #1

    81 maçta 61 galibiyet

    2016 yılında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen 61 yaşındaki teknik adam, 2019 yılında Copa America zaferini elde etti.

    Tite ile 81 maça çıkan Sambacılar, bu maçlarda 61 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

    Brezilya Teknik Direktörü Tite görevi bıraktı #2


    BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 9 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 9 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Alperen'in iyi performansı galibiyete yetmedi
    Basketbol

    Alperen'in iyi performansı galibiyete yetmedi

    Görüş Bildir