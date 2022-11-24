Petrol
85.11
-0.35%
Euro
19.4008
-0.07%
Dolar
18.6291
-0.01%
Altın
1.051
0.01%
Borsa
4858
0.08%
Bitcoin
315.819
0.34%
BTXN Coin
5.95
-0.50%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı

    Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın G Grubu maçında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
    • 24.11.2022 - 23:55
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 00:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 Katar Dünya Kupası'nın G Grubu maçında Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Sambacılar, Sırbistan'ı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

    Sambacılar, ilk yarıda hafif tutuk bir görüntü sergilese de ikinci yarıda adeta dans etti ve Sırbistan karşısında 3 puana ulaşmayı başardı.

    Richarlison galibiyeti getirdi

    Brezilya'yı galibiyeti getiren golleri Richarlison attı. 62. dakikada Vini Jr'ın kaleciden seken topunu iyi takip eden Richarlison, güzel bir dokunuşla takımını öne geçirdi ve Sırbistan'ın kilidini açtı.

    73. dakikada ise yine Richarlison harika bir gole imza attı. Vini Jr'ın akıl dolu ortasını kontrol eden Richarlison, havalanan topa harika bir vole vurarak turnuvanın şimdiye kadarki en güzel golüne imza attı ve skor 2-0 oldu.

    Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı #1

    Brezilya, İsviçre ile karşılaşacak

    90 dakika, Brezilya'nın üstünlüğü ile sona erdi. G Grubu'nda Brezilya 28 Kasım'da İsviçre ile karşılaşacak. Sırbistan ise aynı gün Kamerun ile kozlarını paylaşacak.

    Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı #2

    Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı #3

    Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı #4

    Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı #5

    Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı #6


    İsviçre, Kamerun'u mağlup etti
    Dünyadan futbol

    İsviçre, Kamerun'u mağlup etti

    HP yaklaşık 6 bin çalışanını işten çıkaracak
    Teknoloji

    HP yaklaşık 6 bin çalışanını işten çıkaracak

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir