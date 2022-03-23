Petrol
120.41
4.27%
Euro
16.33
-0.19%
Dolar
14.85
0.21%
Altın
921.94
0.63%
Borsa
2187
-0.07%
Bitcoin
626.313
-1.48%
BTXN Coin
42.30
1.56%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Burak Yılmaz: Bizim en büyük gücümüz Türk olmak

    Milli Takımımızın deneyimli golcüsü Burak Yılmaz Portekiz maçı öncesi, "Porto'da Portekiz'e karşı oynamak bizim için çok zor ama bizim hedeflerimiz var. Bizim en büyük gücümüz Türk olmak" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burak Yılmaz: Bizim en büyük gücümüz Türk olmak

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde perşembe günü Porto'daki Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımızda Burak Yılmaz, tarihi müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Record'a özel verdiği demeçte Portekiz'in favori olduğunu söyleyen ve Cristiano Ronaldo'yu işaret ederek "dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler" diyen deneyimli futbolcu, "Bizim en büyük gücümüz Türk olmak." sözleriyle hedefleri ve hayallerinin olduğunun altını çizdi.

    Burak Yılmaz: Bizim en büyük gücümüz Türk olmak #1

    "GELİŞEN BİR TAKIMIZ"

    Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Porto'da Portekiz'e karşı oynamak bizim için çok zor ama bizim hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bizim en büyük gücümüz Türk olmak. Asla pes etmiyoruz ya da teslim olmuyoruz. Bunlar bizim en iyi özelliklerimiz. Böyle önemli bir maçta kalbimizle oynamamız ve aklımızı kullanmamız gerekiyor. Hocamız yeni, biz gelişen bir takımız. Oyuncularımız formda ve iyi bir takım olduğumuza inanıyorum.

    Burak Yılmaz: Bizim en büyük gücümüz Türk olmak #2

    "DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSUNA SAHİPLER"

    Portekiz'de dünyanın en iyi takımlarında oynayan ve Avrupa şampiyonluğu gören oyuncular var. Bence dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler. Portekiz favori ancak kimse kazanma hırsımız ve kararlılığımızdan şüphe duymasın.

    Burak Yılmaz: Bizim en büyük gücümüz Türk olmak #3

    "BU MAÇIN ÇOK KRİTİK OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

    Takım arkadaşlarımı çok seviyorum, birlikte önemli işler başardık. Portekiz'i elersek arkadaşlarıma saygımdam dolayı büyük kutlama yapmayacağım. Onlarla maç hakkında konuşmadım çünkü hepimiz bu maçın çok kritik olduğunu biliyoruz. Sadece birbirimize iyi şanslar diledik. Seyahat planlarımızı konuştuk. Birbirimize şaka bile yapmadık."

    Burak Yılmaz: Bizim en büyük gücümüz Türk olmak #4


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Şeyda Erdoğan pantolonunun fermuarını açık bıraktı, olanlar oldu! Seksi pozları nabız değiştirdi
    Medya

    Fenomen Şeyda Erdoğan pantolonunun fermuarını açık bıraktı, olanlar oldu! Seksi pozları nabız değiştirdi

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Kuruluş Osman'ın Bala'sı taytını giydi, ayna karşısında poz verdi! Osman Bey görse kıskançlıktan delirir...
    Medya

    Kuruluş Osman'ın Bala'sı taytını giydi, ayna karşısında poz verdi! Osman Bey görse kıskançlıktan delirir...

    Görüş Bildir