Burak Yılmaz: Bizim en büyük gücümüz Türk olmak

Milli Takımımızın deneyimli golcüsü Burak Yılmaz Portekiz maçı öncesi, "Porto'da Portekiz'e karşı oynamak bizim için çok zor ama bizim hedeflerimiz var. Bizim en büyük gücümüz Türk olmak" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde perşembe günü Porto'daki Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımızda Burak Yılmaz, tarihi müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

Record'a özel verdiği demeçte Portekiz'in favori olduğunu söyleyen ve Cristiano Ronaldo'yu işaret ederek "dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler" diyen deneyimli futbolcu, "Bizim en büyük gücümüz Türk olmak." sözleriyle hedefleri ve hayallerinin olduğunun altını çizdi.

"GELİŞEN BİR TAKIMIZ"

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Porto'da Portekiz'e karşı oynamak bizim için çok zor ama bizim hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bizim en büyük gücümüz Türk olmak. Asla pes etmiyoruz ya da teslim olmuyoruz. Bunlar bizim en iyi özelliklerimiz. Böyle önemli bir maçta kalbimizle oynamamız ve aklımızı kullanmamız gerekiyor. Hocamız yeni, biz gelişen bir takımız. Oyuncularımız formda ve iyi bir takım olduğumuza inanıyorum.





"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSUNA SAHİPLER"

Portekiz'de dünyanın en iyi takımlarında oynayan ve Avrupa şampiyonluğu gören oyuncular var. Bence dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler. Portekiz favori ancak kimse kazanma hırsımız ve kararlılığımızdan şüphe duymasın.





"BU MAÇIN ÇOK KRİTİK OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Takım arkadaşlarımı çok seviyorum, birlikte önemli işler başardık. Portekiz'i elersek arkadaşlarıma saygımdam dolayı büyük kutlama yapmayacağım. Onlarla maç hakkında konuşmadım çünkü hepimiz bu maçın çok kritik olduğunu biliyoruz. Sadece birbirimize iyi şanslar diledik. Seyahat planlarımızı konuştuk. Birbirimize şaka bile yapmadık."