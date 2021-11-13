Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
644.507
0.11%
BTXN Coin
21.24
-1.75%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Cebelitarık'ın 10 kişi kaldığı pozisyon tartışmalara yol açtı

    Milli Takımımızın Cebelitarık'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Olivero'nun pozisyonu tartışmalara neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 20:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cebelitarık'ın 10 kişi kaldığı pozisyon tartışmalara yol açtı

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında A Milli Takımımızın konuğu Cebelitartık.

    Maçın 11. dakikasında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu ile Milli Takımımız 1-0 öne geçti.

    20. dakikada yaşanan pozisyonda Olivero'nun Zeki Çelik'e yaptığı pozisyon sonucu maçın hakemi Boiko, VAR incelemesine gitti.

    KIRMIZI KART TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

    Pozisyonu inceleyen hakem, Olivero'ya kırmızı kartını gösterdi ve rakip Cebelitartık 10 kişi kaldı.

    Pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar kırmızı kart olduğunu düşünürken, bazıları ise kırmızı kartın ağır olduğunu savundu.

    Cebelitarık ın 10 kişi kaldığı pozisyon tartışmalara yol açtı #1

    Cebelitarık ın 10 kişi kaldığı pozisyon tartışmalara yol açtı #2

    Cebelitarık ın 10 kişi kaldığı pozisyon tartışmalara yol açtı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir