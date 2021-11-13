Cebelitarık'ın 10 kişi kaldığı pozisyon tartışmalara yol açtı

Milli Takımımızın Cebelitarık'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Olivero'nun pozisyonu tartışmalara neden oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında A Milli Takımımızın konuğu Cebelitartık.

Maçın 11. dakikasında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu ile Milli Takımımız 1-0 öne geçti.

20. dakikada yaşanan pozisyonda Olivero'nun Zeki Çelik'e yaptığı pozisyon sonucu maçın hakemi Boiko, VAR incelemesine gitti.

KIRMIZI KART TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Pozisyonu inceleyen hakem, Olivero'ya kırmızı kartını gösterdi ve rakip Cebelitartık 10 kişi kaldı.

Pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar kırmızı kart olduğunu düşünürken, bazıları ise kırmızı kartın ağır olduğunu savundu.



